Carlos Eduardo Contar é o novo presidente do TJMS para biênio 2021/2022 Uma das metas do desembargador é diminuir acervo processual

24 OUT 2020 - 11h:45 Por José Marques/ Thais Cintra CBN

O entrevistado do CBN Festas e Eventos deste sábado (24), foi o desembargador Carlos Eduardo Contar, recém eleito presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) para biênio 2021/2022.

Na entrevista ele contou sobre a trajetória até chegar ao TJMS, onde atualmente é vice presidente. Contar destacou que pretende diminuir o acervo processual, dar continuidade na valorização dos servidores e modernizar o uso das tecnologias a favor do Direito. Confira: