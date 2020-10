ADIADO Carnaval pode acontecer em abril e maio em Campo Grande, segundo secretário Proposta é fazer evento em data diferente de outros municípios

21 OUT 2020 - 09h:20 Por Ingrid Rocha/CBN

O carnaval de Campo Grande será adiado, segundo o secretário de Cultura e Turismo, Max Freitas. Uma reunião deve ser realizada no final de novembro para analisar a situação da pandemia na capital e pensar uma possível data para o evento. A previsão para realização do evento é final de abril, início de maio, ainda de acordo com o secretário. Outra mudança é em relação ao carnaval separado de outros municípios de Mato Grosso do Sul. Max Freitas explicou que uma das propostas é fazer em data diferente de outras cidades do estado, possibilitando que seja também um evento turístico. Ouça os detalhes: