CBN AGRO Carne orgânica é oportunidade para pecuarista pantaneiro Governo do Estado cria Programa de incentivo para pecuária sustentável no pantanal. O bioma tem mais de três milhões de reses

21 NOV 2020 - 11h:11 Por Eder Campos/Isabelly Melo

Eder Campos conversou no CBN Agro deste sábado, 21, com Rogério Beretta, superintendente da Semagro, que apresentou o Programa Carne Sustentável e Orgânica do Pantanal. Confira: