CBN AGRO Carrapato: praga traz riscos à saúde Segundo médica veterinária, existem mais de 800 éspecies do parasita atualmente

18 JUL 2020 - 08h:30 Por Redação/CBN

O CBN Agro deste sábado (18), traz entrevista completa com a doutora em Parasiotologia Veterinária, Jania de Rezende. A profissional esteve nos estúdios da CBN em dezembro de 2019 e falou sobre pragas diversas como o carrapato. No Brasil, o artrópode é responsável por cerca de R$ 3 bilhões em prejuízos econômicos.

Segundo Jania, existem muitas espécies de carrapato (aracnídeo) que podem parasitar em animais e seres humanos, e que é necessário saber extraí-los de forma correta. “O médico veterinário retira o parasita com pinça do animal, para que não haja contaminação, já que o carrapato pode estar com protozoários responsáveis por transmitir doenças aos seres humanos”, afirmou. Confira: