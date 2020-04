CBN MOTORS Carro parado exige cuidados Combustível no tanque, pneus e baterias pedem sua atenção

18 ABR 2020 - 08h:30 Por Paulo Cruz/Ingrid Rocha

Paulo Cruz e Leandro Gameiro tiram dúvidas de ouvintes que estão preocupados com o carro que roda cada vez menos em tempos de pandemia. Veja também as últimas notícias do segmento automotivo.