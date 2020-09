AUTOMOBILISMO Carros premium apostam na eletricidade como tendência A venda de carros elétricos deve crescer no mundo em 2020, apesar dos impactos da pandemia

17 SET 2020 - 12h:50 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra CBN

Relatório da Agência Internacional de Energia (AIE) aponta que as vendas de carros elétricos devem crescer no mundo em 2020, apesar dos impactos da pandemia de Covid-19 . A estimativa é que o número de veículos em uso em todo o planeta deve chegar a 10 milhões nesse ano. A análise aponta que o segmento deve ter um desempenho superior ao do mercado total de carros de passeio, que deve registrar queda de 25% nas vendas.

A expectativa é de que a marca de 2,1 milhões de veículos elétricos vendidos em 2019 seja superada e que o segmento represente 3% do total do setor. As vendas globais de carros elétricos cresceram pelo menos 30% ao ano na última década, exceto em 2019, quando o incremento desacelerou para 6%.

Em entrevista à Rádio CBN Campo Grande nesta quinta-feira (17), o gerente comercial da Enzo Volvo, Fernando Racy, destacou que a mentalidades dos consumidores está mudando bastante em relação aos carros híbridos, que têm dois motores (um elétrico e outro a combustão) e que a informação correta, uma assistência técnica de qualidade fazem toda diferença para a decisão do cliente. Confira a entrevista completa.