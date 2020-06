FECOMERCIO Cartão ainda é principal “vilão” do consumidores Consumo e procura por crédito caem

6 JUN 2020 - 11h:30 Por Beatriz Magalhães

Em abril de 2020 a busca dos brasileiros por crédito teve uma queda de 25,7%, isso se comparado ao mesmo período de 2020. Em relação a março deste ano, houve uma retração de 13,5%. Os dados são do indicador de demanda do consumidor por crédito da Serasa Experian.

Além disso, a intensão de consumo também está baixa. De acordo com a Fecomércio de Mato Grosso do Sul, no Estado a expectativa para o dia dos namorados é de uma movimentação 43% menor que no ano passado, um reflexo da pandemia da Covid-19.

Em relação ao uso do cartão de crédito, a pesquisa realizada pela Serasa Experian aponta que a região centro-oeste apresentou a maior queda nacional, com uma redução de 32,2%, na comparação entre abril de 2020 com o mesmo período de 2019.

De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo - CNC, cerca de 58,4% das famílias campo-grandenses estão endividadas, e cerca de 10% não terão condições de pagar as contas. “O consumo precisa ser consciente, mas a gente também precisa girar a economia. Sem consumo o ofertante não consegue manter os empregos. Com menos gente recebendo, menor a intensão de consumo”, comenta a economista da fecomércio de Mato Grosso do Sul, Daniela Dias.

A pesquisa realizada pela CNC aponta ainda que o cartão de crédito continua liderando, como principal fonte de endividamentos, representado 62% das dívidas. “Esse é um valor bastante expressivo e a preocupação vem quando a inadimplência começa a aumentar. Nos meses de abril e maio tivemos um aumento do endividamento, e alguns fatores podem estar associados. Um deles é o a aumento no número de desempregados, onde por necessidade, precisam usar o cartão de crédito. Outro fato é o de que algumas pessoas já estão voltando, gradativamente, a algum tipo de intensão de consumo”, finaliza a economista.