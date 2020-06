ECONOMIA Cartão de crédito é o principal vilão do endividamento Cerca de 58,4% das famílias campo-grandenses estão endividados, e cerca de 10% não terão condições de pagar as contas

4 JUN 2020 - 16h:20 Por Beatriz Magalhães/CBN

Em abril de 2020 a busca dos brasileiros por crédito teve uma queda de 25,7%, isso se comparado ao mesmo período do ano passado. A região centro-oeste foi a que apresentou a maior queda nacional. Os dados são do indicador de demanda do consumidor por crédito da Serasa Experian.

De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), cerca de 58,4% das famílias campo-grandenses estão endividados, e cerca de 10% não terão condições de pagar as contas.

Confira a matéria na íntegra para mais informações: