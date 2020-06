CENÁRIO CBN 2020 DESAFIOS E PERSPECTIVAS Cartórios investem em tecnologia para agilizar serviços Sistema digital está sendo implantando em todo o Brasil e vai agilizar operações de forma integrada

1 JUN 2020 - 13h:28 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra CBN

A automatização de processos dentro das empresa cresce rapidamente, o que gera novas formas de trabalho mais simples e de qualidade. No caso dos cartórios, a tecnologia tem se tornado tão importante que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) publicou provimento com requisitos de segurança mínima da tecnologia e informação para os cartórios. Mato Grosso do Sul conta com mais de dois mil funcionários espalhados nos 175 cartórios do Estado.

Em entrevista ao Cenário CBN 2020, o presidente da Anoreg-MS (Associação dos Notários e Registradores de Mato Grosso do Sul), Eli Ayache destacou que toda tecnologia está em fase de implantação e que o sistema será integrado nacionalmente. Disse ainda que o mercado de imóveis reagiu e que esse aquecimento no mercado por ser notado no número de registros nos cartórios. Confira a entrevista.