SERVIÇOS ONLINE Cartórios miram na tecnologia para agilizar atendimentos Colégio Notarial do Brasil vai disponibilizar plataforma online para que as unidades do país prestem serviços à distância

18 JUN 2020 - 12h:05 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra CBN

Segundo o tabelião, a plataforma online vai se tornar mais habitual nos próximos anos - Foto: Isabelly Melo/CBN O novo sistema permite operações de compra, venda e imóveis, divórcios, inventários e também reconhecimento de firma e autenticação de documentos sejam feitos de forma totalmente virtual. A nova plataforma E-Notariado e o regramento dos serviços online foram instituídos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por meio do Provimento nº 100, em maio. A norma foi assinada pelo corregedor-geral da Justiça, o ministro Humberto Martins, tem validade imediata e serve a todo o país.Em entrevista à rádio CBN nesta quinta-feira (18), Elder dutra, tabelião do 5º ofício de notas de Campo Grande e diretor da Anoreg/MS falou sobre as inovações nos cartórios e que a tecnologia vai revolucionar os serviços trazendo mais agilidade. Confira.

