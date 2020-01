MANA CÊ TÁ LOCA? Casa Satine realiza primeiro bloco de carnaval neste sábado Evento dá início a diversos outros que vão acontecer na Capital

17 JAN 2020 - 16h:28 Por Ingrid Rocha/CBN

Neste sábado (18) a Casa Satine vai realizar pela primeira vez o bloco "Mana Cê tá Loca?". Na programação do evento tem os Djs Andressa, Pablo Pacheco, Andreza Oliveira, Thiago Batistote, Bixxa Preta e performances de artistas Aurora Blac Copacabana, rainha do bloco e Rafa Spears, madrinha. Em entrevista à CBN Campo Grande, a membro do grupo gestor da Casa Satine, Karla Waleska de Melo, explicou que a renda arrecadada no evento será destinada para ações realizadas pela Casa. Ouça os detalhes:

Local do evento: Av. Calógeras esquina com Antonio Maria Coelho