VIVA CASA CBN CASACOR e outros eventos de arquitetura anunciam novas datas Os maiores eventos de decoração, arquitetura e construção civil estão se reorganizando e preparam retomada a partir de junho

11 ABR 2020 - 10h:00 Por Luciane Mamoré/Isabelly Melo

O Viva Casa deste sábado, 11 de abril, falou sobre a retomada dos eventos do segmento de arquitetura. A jornalista, Luciane Mamoré entrevistou a diretora superintendente da rede CASACOR, Lívia Pedreira que contou como está a fase de planejamento e reorganização de um cronograma que impacta o Brasil todo e outros países. E ela falou também sobre ação solidária encapada pela rede junto com seus parceiros. Aqui em Campo Grande, o Bazar Irã e uma união de empresas está arrecadando alimentos para famílias carentes e quem participa concorre a prêmios. Para mais informações eles estão divulgado no celular 99964.3061.

O programa trouxe também a nova agenda divulgada pelos organizadores dos principais eventos do segmento. Alguns deles com a programação mantida como é o caso da feira da Abimad, que está confirmando a data de 21 a 24 de julho. Veja a lista abaixo. A secretária de Cultura e Turismo de Campo Grande, Melissa Tamaciro que falou como estão os trabalhos e sobre a expectativa da retomada do segmento na capital sul-mato-grossense.

Agenda

CASACOR - remarcadas - todas as mostras serão realizadas no segundo semestre. A primeira será CASACOR Goiás de 01 de agosto a 09 de setembro. Veja agenda completa.

Smart City Expo Curitiba – remarcado - 18 e 19 de junho – Curitiba/ PR

Feira da Abimad - mantida – 21 a 24 de julho em São Paulo/SP

High Design – mantido – 19 a 21 de agosto em São Paulo/SP

DW! Design Weekend – mantido - 16 a 23 de agosto São Paulo/ SP

62 Congresso Brasileiro de Concreto – mantido - 1 a 4 de setembro em Florianópolis/SC

23 Construsul – remarcado - 06 a 09 de novembro em Porto Alegre/RS

5 Congresso Latino Americano de Steel Frame – suspenso ainda sem nova data São Paulo/SP

27 Congresso Mundial de Arquitetos – adiou para 2021 - Rio de Janeiro/SP