CORONAVÍRUS Casos confirmados sobem para 97 em MS, com registro de oito casos em um dia Apenas 42,3% da população do Estado permaneceu em casa na quinta-feira (09)

10 ABR 2020 - 10h:53 Por Isabelly Melo

Mato Grosso do Sul registrou hoje (10) a pior taxa de isolamento social do Brasil. Apenas 42,3% da população ficou em casa na quinta-feira (9), conforme o sistema que verifica o comportamento da população. Os números geram preocupação nas autoridades de saúde, devido a facilidade de transmissão da covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

Até o momento, 97 pessoas testaram positivo para a doença no Estado, sendo que 16 delas seguem internadas.

Para chamar a atenção das pessoas sobre a necessidade do isolamento social diante da pandemia do coronavírus, o médico infectologista e pesquisador da UFMS/Fiocruz, Júlio Croda, explicou em live nas redes sociais do Governo do Estado a relação entre o aumento do número de casos da doença e o afrouxamento das regras de convívio social.

Segundo ele, as próximas três semanas podem revelar grande quantidade de novos infectados pela covid-19. O vídeo completo da fala do médico pode ser conferido no endereço: www.facebook.com/GovernodeMatoGrossodoSul.

