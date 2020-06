SAÚDE MENTAL Casos de ansiedade crescem durante pandemia Levantamento aponta que casos de depressão quase dobraram e os de ansiedade tiveram aumento de 80%

17 JUN 2020 - 12h:23 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra CBN

Segundo pesquisa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), os problemas de saúde mental estão aumentando em escala preocupante durante a pandemia do novo coronavírus e o isolamento social. O estudo foi feito através de um questionário on-line entre os meses de março e abril, que contou com a resposta de 1.460 pessoas de 23 estados.

O levantamento aponta que os casos de depressão quase dobraram e os de ansiedade e estresse tiveram um aumento de 80%. Além disso, a pesquisa revelou que as mulheres são as mais propensas do que os homens a sofrer com ansiedade e estresse durante o período de epidemia.

Em entrevista à Rádio CBN Campo Grande nesta quarta-feira (17), a psicóloga Thais Marcela afirma que a procura na clínica onde atende aumentou, principalmente para casos em crianças, que segundo ela, estão com a rotina alterada por conta da proibição das aulas presenciais. Confira a entrevista.