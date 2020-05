SAÚDE Casos de covid-19 sobem para 1.100 em MS Em 24 horas foram confirmados 77 novos diagnósticos no estado

26 MAI 2020 - 11h:27 Por Ingrid Rocha/CBN

O Mato Grosso do Sul registrou 77 novos casos de covid-19 e tem ao todo 1.100 diagnósticos. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (26), em live do Governo do Estado. O secretário de Saúde, Geraldo Resende, destacou que mesmo que MS esteja em uma posição positiva no cenário nacional, se o isolamento social não for acima de 70%, o número de casos vai crescer. Ouça os detalhes: