SAÚDE Casos de covid-19 vão dobrar nos próximos dias em MS, destaca secretário Mato Grosso do Sul teve aumento de 4,7% de casos em 24 horas

19 MAI 2020 - 11h:34 Por Ingrid Rocha/CBN

O Mato Grosso do Sul registrou 29 novos casos de covid-19 em 24 horas. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (19) pela Secretaria de Saúde (SES) e mostram um aumento de 4,7% de casos no estado. Dos novos diagnósticos, 9 são de Três Lagoas, 7 de Campo Grande, 3 de Dourados, 2 de Bonito, 2 de Corumbá, 2 de Jardim, 1 de Bodoquena, 1 de Brasilândia, 1 de Deodápolis e 1 de Douradina. Segundo o secretário de Saúde, Geraldo Resende, os números devem dobrar nos próximos dias no Mato Grosso do Sul. Ouça os detalhes: