SAÚDE Casos em MS são poucos porque seguimos a quarentena, destaca infectologista Priscilla Alexandrino explicou a diferença entre isolamento horizontal e vertical

20 ABR 2020 - 14h:00 Por Ingrid Rocha/CBN

Uma das grandes questões nesta pandemia mundial do novo coronavírus é a discussão entre o isolamento horizontal e vertical. Em entrevista à CBN Campo Grande nesta segunda-feira (20), a médica infectologista, Priscilla Alexandrino, explicou a diferença entre os dois tipos de isolamento e ainda destacou que Mato Grosso do Sul começou o isolamento no momento certo. Confira a entrevista: