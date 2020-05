EFEITO CORONA Casos podem dobrar em 1 semana, diz Geraldo Resende Confirmados, casos de Covid-19 passaram de mil nessa segunda-feira (25) e secretário alerta para velocidade da disseminação

25 MAI 2020 - 12h:35 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra

Os casos de Covid-19 chegaram a 1.023 nessa segunda-feira (25) em Mato Grosso do Sul e segundo o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, se o ritmo de disseminação continuar do jeito que está. "Se continuarmos nessa velocidade teremos o dobro de caso em sete dias", afirmou ao destacar a preocupação com a estrutura de saúde para atender os pacientes.

Outro ponto abordado por Resende foi a expansão da doença em municípios pequenos como Guia Lopes da Laguna, Jardim, Bonito e Itaporã que estão com a incidência da doença superior ao da capital. O secretário também destacou que se os casos aumentarem rapidamente haverá também a necessidade de uso de equipamentos e unidades de tratamento intensivas. Confira a entrevista.