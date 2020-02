SAÚDE Casos suspeitos de coronavírus devem aumentar no Brasil, diz infectologista Brasil teve primeira confirmação nesta semana em São Paulo

27 FEV 2020 - 15h:40 Por Ingrid Rocha/CBN

O primeiro caso de coronavírus no Brasil foi confirmado nesta semana. O homem de 61 anos reside em São Paulo e esteve recentemente na Itália. Segundo a infectologista, Priscila Alexandrino, atualmente estamos no segundo momento da epidemia, com o aumento do número de casos confirmados na Europa. Possivelmente deve ter um aumento de casos suspeitos no Brasil, já que os critérios para suspeição do Ministério da Saúde aumentaram. Em entrevista à CBN Campo Grande, a médica ainda destacou os cuidados que a população deve ter para prevenir a doença. Confira: