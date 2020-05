CENÁRIO CBN 2020 DESAFIOS E PERSPECTIVAS Cassems mantém investimentos mesmo com pandemia Caixa de assistência dos servidores do estado está construindo hospital em Dourados e estação fotovoltaica

26 MAI 2020 - 13h:34 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra

Manter os investimentos foi uma das decisões da diretoria da Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul) em tempos de pandemia do novo coronavírus. O diretor-presidente da Cassems, Ricardo Ayache foi o entrevistado do Cenário CBN 2020 dessa terça-feira (26) e destacou que mesmo com todas as adequações e desafios do momento, projetos considerados prioritários estão sendo mantidos, como a continuidade das obras do hospital de Dourados e uma estação fotovoltaica para gerar energia elétrica.

Sobre e a estação fotovoltaica, Aayche disse que toda estrutura está sendo construída numa área de 7 hectares no município de Terenos. Assim que estiver em funcionamento a estação vai gerar uma economia aproximada de R$ 5 milhões por ano com energia elétrica. A estrutura de abastecimento de energia solar irá abastecer as unidades da Cassems que estão espalhadas por Mato Grosso do Sul. A Cassems tem hoje 2.700 funcionários distribuídos em 10 cidades do Estado e, segundo Ricardo Ayache, uma pesquisa de satisfação ao usuário identificou que 92% dos entrevistados estão satisfeitos com o atendimento, sendo que 88% classificaram o atendimento como bom e ótimo. Confira outros detalhes da entrevista.