FUTEBOL CBF define possíveis adversários do Aquidauanense na Série D Equipe é a segunda representante de MS na competição

2 JAN 2020 - 08h:02 Por Isabelly Melo

O Aquidauanense, vice-campeão estadual em 2019, vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro em 2020 como o segundo representante de Mato Grosso do Sul. Devido a mudanças feitas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na competição, o time terá que passar por um confronto preliminar para chegar à fase de grupos, onde o Águia Negra, campeão estadual, já tem vaga garantida.

Com a conclusão da temporada 2019 e a atualização no Ranking Nacional de Clubes (RNC) e Ranking de Federações, foram definidas quais federações vão precisar passar por essa etapa. Na lista estão os times, na ordem, do Amazonas, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Tocantins, Rondônia, Amapá e a última colocada Roraima. Dessa forma o Aquidauanense poderá enfrentar em jogos de ida e volta um dos times desses Estados, sendo Ypiranga-AP, Nacional-AM, Brasiliense-DF, Real Noroeste-ES, Ji-Paraná-RO, Atlético-RR, Tocantinópolis-TO.

A partir de 2022, a competição terá apenas os 64 participantes da fase de grupos e as quatro últimas federações terão apenas um representante. A definição dos confrontos não foi divulgada pela CBF, porém, com base na ordem do Ranking, as partidas podem ser entre AM x RR, DF x AP, MS x RO e ES x TO. Neste caso, o Aquidauanense enfrentaria o Ji-Paraná.