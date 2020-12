ANIVERSÁRIO CBN CG CBN Campo Grande completa três anos de olho na inovação Rádio é uma das pioneiras em explorar o sistema de comunicação multiplataforma; empresa também tem fonte de energia sustentável

1 DEZ 2020 - 13h:04 Por Isabelly Melo

Rosário Congro, Dir. Geral do Grupo RCN

Nesta terça-feira (01) a Rádio CBN Campo Grande completa três anos de atuação em Mato Grosso do Sul. A sede, em Campo Grande, carrega histórias e notícias divulgadas com credibilidade, responsabilidade e acima de tudo, com compromisso com você, ouvinte.

Para falar dos avanços e planos futuros, o Diretor Geral do Grupo RCN de Comunicação, Rosário Congro e o Diretor Executivo da CBN Campo Grande, Estêvão Congro, foram entrevistados no Programa matinal da rádio desta terça. “Nós nos afiliamos a CBN porque nós temos uma expertise muito tradicional, de tratar da notícia como a CBN faz, comprometida com a sociedade, com a comunidade, com as lideranças que fazem o progresso e o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul”, destacou Rosário Congro.

Estêvão Congro, Dir. Executivo da CBN Campo Grande

O diretor executivo, Estêvão Congro, destacou a preocupação da CBN em utilizar de forma assertiva a tecnologia, associada a informação de qualidade, tornando a Rádio CBN uma das pioneiras em explorar o sistema de comunicação multiplataforma.

Estêvão destacou ainda o anseio de, através de ações sustentáveis, tornar a CBN Campo Grande uma empresa que colabora com o meio ambiente, reduzindo os impactos, por exemplo, da energia elétrica, ao utilizar energia sustentável, através das placas solares.

Confira as entrevistas completas:

Para fechar as palestras do CBN em Ação Live 2020, projeto que era presencial e foi modificado neste ano por conta da pandemia, o filosofo e colunista da CBN, Mario Sérgio Cortella apresenta a palestra “Atitude e Sentimento para o Futuro” na próxima sexta-feira (04).

Você poderá acompanhar a palestra ao vivo, em pelas redes sociais da CBN Campo Grande (Facebook e Youtube), além da transmissão pela frequência 93,7 FM.