121 ANOS CBN Campo Grande debate futuro da Capital Série de entrevistas com especialistas irá destacar o perfil e os rumos da cidade para os próximos anos

20 AGO 2020 - 17h:22 Por Beatriz Magalhães/Ginez Cezar

Mais que comemorar os 121 anos de Campo Grande, a CBN Campo Grande propõe um debate sobre o futuro da Capital de Mato Grosso do Sul nos próximos anos. Independentemente do pleito eleitoral que se aproxima, conhecer as possibilidades e vocações de crescimento e desenvolvimento é o que instiga não apenas os gestores públicos, mas principalmente quem vive e gosta da Capital.

A partir desta sexta-feira (21) a CBN começa uma série de entrevistas para retratar setores estratégicos da cidade, possibilitando a reflexão e apontando possíveis caminhos a serem trilhados de agora em diante. Nesta sexta, o entrevistado será o arquiteto e urbanista Gil Carlos de Camillo. Em pauta, o desenvolvimento de Campo Grande, os desafios urbanísticos e tendências mundiais de sucesso que podem ser seguidas.

Na segunda-feira a entrevista será com o Herbert Assunção, secretário desenvolvimento de Campo Grande e o tema da conversa é amplo, desde a vocação econômica da cidade até os segmentos que podem ganhar velocidade de crescimento nos próximos anos.

Na terça-feira (25) o entrevistado será o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), que trará uma análise do momento atual de Campo Grande e, principalmente, quais os planos estratégicos do governo para a Capital nos próximos anos.Todas as entrevistas serão no programa CBN Campo Grande, que começa às 8 horas.