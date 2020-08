AO VIVO CBN Campo Grande entrevista governador nesta terça-feira Reinaldo Azambuja falará sobre Campo Grande, situação econômica do Estado e projetos estratégicos

24 AGO 2020 - 16h:48 Por Ginez Cesar/Beatriz Magalhães

O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), será entrevistado nesta terça-feira (25) no programa CBN Campo Grande. Entre os assuntos, o governador vai destacar "A cidade do Futuro", que faz parte da série de entrevistas sobre o aniversário de Campo Grande, que completa 121 anos na próxima quarta-feira (26).

Além da Capital, Azambuja vai atualizar a situação dos projetos estratégicos do Estado durante e o pós-pandemia. Também está na pauta um levantamento nacional feito entre os Estados que deverão registrar crescimento no PIB (Produto Interno Bruto) ao final de 2021.

Apesar do estrago causado pela Covid-19, Mato Grosso do Sul deverá obter o melhor desempenho do país no crescimento da economia no próximo ano. É o que revela levantamento da Tendências Consultoria Integrada. Segundo o estudo, Mato Grosso do Sul vai estar entre os cinco estados brasileiros a encerrar o próximo ano com crescimento no Produto Interno Bruto (PIB), em relação a 2019.

Enquanto 21 estados e o Distrito Federal podem fechar 2021 com queda, Mato Grosso do Sul deverá exceder em 2,7% o PIB do ano passado. Os outros estados com estimativa de crescimento são Pará, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Goiás. O CBN Campo Grande começa às 8h da manhã e a entrevista está prevista para às 9h.