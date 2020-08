NOVIDADE CBN Campo Grande tem novo colunista Engenheiro Silvio Barros vai falar sobre cidadania e sustentabilidade

3 AGO 2020 - 11h:21 Por Ingrid Rocha/CBN

O engenheiro civil, com especialização em engenharia sanitária e ambiental e ex-prefeito de Maringá, Silvio Barros, é o novo colunista da CBN Campo Grande. Na coluna CBN Cidadania e Sustentabilidade, o especialista vai abordar informações importantes e estratégicas para a construção de cidadania. O objetivo também é provocar uma análise crítica dos ouvintes com notícias e propostas inovadoras sobre a sustentabilidade planetária. A coluna vai ao ar de segunda a sexta-feira no programa CBN Campo Grande. Confira a primeira coluna:

Acesse a entrevista com Silvio Barros: