POLÍTICA CBN começa série de entrevista com pré-candidatos à prefeitura Pré-candidatos de Campo Grande irão participar das entrevistas que serão nas terças e quintas a partir das 9h30

2 MAR 2020 - 15h:22 Por Ginez Cesar/Isabelly Melo

Começa nessa terça-feira (03), a série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Campo Grande na CBN. Segundo o diretor de jornalismo do grupo RCN de comunicação, Guilherme Filho, a proposta da rádio CBN é contribuir de forma intensa para que os eleitores tenham informação privilegiada para decidir com mais qualidade nas eleições de outubro. "Sabemos que alguns pré-candidatos podem até não conseguir viabilizar as candidaturas ao longo do processo, mas isso não impede o debate de ideias e propostas. Queremos fomentar isso, inclusive a CBN também irá organizar entrevistas com os candidatos já definidos, além de um debate", disse Guilherme. Confira a entrevista.