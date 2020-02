FESTAS E EVENTOS CBN em Ação 2020: evento traz nomes renomados da gestão e economia do país Gerente comercial da CBN Campo Grande, André Castro, anuncia palestrantes

29 FEV 2020 - 12h:03 Por Redação

No CBN Festas e Eventos deste sábado (29), José Marques recebeu o gerente comercial da CBN Campo Grande, André Castro, que falou sobre a a importância do rádio, o histórico de atuação da CBN e o projeto “Vamos pintar Campo Grande 2020”.

Castro anunciou, ainda, os palestrantes do CBN em Ação 2020, que traz para Campo Grande nomes renomados da gestão e economia do país. Segundo o gerente, os temas do projeto foram pensados com base nos pilares estratégicos existentes por trás das organizações. “Trazer esses pensadores para Campo Grande é um movimento que a CBN faz saindo do estúdio e promovendo essa experiência das marcas”, explica.

No primeiro encontro, em abril, o projeto recebe o jurista e procurador da República, Deltan Dallangol, que vai falar sobre o combate à corrupção.

Em junho é a vez do ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, abordando a retomada do crescimento da economia brasileira.

Eugênio Mussak é o palestrante do mês de setembro e traz ao público o olhar da gestão sobre o futuro.

Encerrando o projeto, o CBN em Ação conta com a presença do CEO do Great Place to Work Brasil, Ruy Shiozawa.

Assista e fique por dentro: