OPINIÃO CBN CBN garante espaço para candidatos a prefeito mostrarem suas propostas Série de entrevistas com todos os candidatos à prefeitura começa no dia 22 de outubro

13 OUT 2020 - 12h:07 Por Guilherme Filho/Isabelly Melo

A CBN vai entrevistas todos os candidatos a prefeito de Campo Grande a partir do dia 22 de outubro. O sorteio da ordem dos entrevistados foi realizado nesta terça-feira (13) pela manhã, na sede da emissora, com a participação de representantes de todas as candidaturas.

As entrevistas serão feitas no programa CBN Campo Grande, com apresentação de Ginez César e participação de Guilherme Filho, sempre a partir das 10h. Educação, Saúde, Transporte e Serviços Públicos serão alguns dos temas abordados na entrevista, onde os candidatos também poderão mostrar detalhes de suas plataformas.

A CBN, com essa iniciativa, contribui para o bom esclarecimento do eleitor e, consequentemente para a qualificação do voto.