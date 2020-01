LUZ, CÂMERA, AÇÃO CBN Motors relembra os carros que marcaram o cinema Mad Max, Tranformers, Velozes e Furiosos e até o Irlandês trazem super máquinas

11 JAN 2020 - 09h:48 Por Paulo Cruz

Paulo Cruz, Leandro Gameiro e Luis Vilela dão dicas de filme para pessoas que curtem os automóveis nas telas do cinema. Além dos filmes, o programa falou sobre o seguro DPVAT e o lançamento do Troller com câmbio automático, denominado TX4. Confira o CBN Motors: