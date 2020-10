CBN MOTORS CBN Motors traz novidades do mundo automotivo Novos Renegade Moab, Onix RS e Midinight na pauta da semana

10 OUT 2020 - 11h:07 Por Paulo Cruz/Isabelly Melo

Paulo Cruz e Leandro Gameiro trazem as novidades da semana no segmento automotivo. Tem lançamentos, aumento de vendas dos carros elétricos, a queda nas vendas de carros com câmbio manual e um papo com Callebe Mendes, CEO da Zapay, empresa que ajuda na hora de quitar as dívidas com o Detran.