BRASÍLIA CCJ aprova PL que obriga preso a ressarcir gastos com prisão O ressarcimento poderá ser feito com recursos próprios ou por meio de trabalho

17 FEV 2020 - 07h:59 Por Márcia Paravizzi/Isabelly Melo

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, aprovou projeto de lei que prevê a obrigação de o preso ressarcir o Estado pelos gastos com sua manutenção. Os presos provisórios também deverão arcar com os custos do sistema prisional.