OPORTUNIDADE CDL realiza feirão de empregos e qualificação profissional na Capital Evento ocorre na próxima terça-feira (20), e candidatos devem levar documentos pessoais e currículo

16 OUT 2020 - 13h:10 Por Thais Cintra/ CBN

A Câmara de Dirigentes Lojstas de Campo Grande (CDL), vai oferecer 50 vagas de emprego para candidatos de diversas áreas na Capital. O encontro será no auditório da entidade, com todas as medidas de biossegurança por conta do coronavírus. Os interessados devem comparecer à RUA ANTÔNIO CORRÊA, 417, NO MONTE LÍBANO. O horário de atendimento inicia às 08h daa manhã.