SETEMBRO VERDE Cem pacientes receberam transplante em MS este ano Maioria dos transplantes foi de córnea, segundo Central de Transplante de Mato Grosso do Sul

10 SET 2020 - 09h:36 Por Ingrid Rocha/CBN

Em Mato Grosso do Sul, 100 pacientes receberam transplantes em 2020, segundo a Central de Transplante do Estado. Desse total, 80 pessoas receberam o transplante de córnea, 17 de rim e 3 de coração. Atualmente no estado, 339 pessoas estão na fila de espera. Ouça os detalhes: