ATACADÃO Cenário após incêndio é de destruição e fumaça Após cerca de 12h de combate ao incêndio, militares seguem em monitoramento no local

14 SET 2020 - 07h:09 Por Isabelly Melo

Após cerca de 12h de combate ao incêndio que se alastrou rapidamente, na tarde do último domingo (13) no Atacadão da Avenida Duque de Caxias, o cenário no local é de destruição e fumaça, que ainda está visível no céu da capital.

Mais de 50 militares foram mobilizados para combater o incêndio que começou por volta das 17h de ontem após, segundo informação confirmada pela assessoria do atacadista, chamas iniciarem na gondola de álcool. Um cliente avistou o fogo e avisou funcionários, que conseguiram evacuar o local, sem que nenhum cliente ou colaborador fosse ferido.

Segundo o Tenente Coronel Carminati, 11 viaturas do Corpo de Bombeiros foram direcionadas para atender a ocorrência no Atacadão, além da escada magirus, adquirida em março deste ano e utilizada pela primeira vez no domingo.