AGRONEGÓCIO Centro-Oeste tem segundo maior crescimento de área de milho safrinha Aumento foi de 9,1% com relação a temporada 2018/2019

5 NOV 2020 - 15h:40 Por Giovanna Dauzacker/CBN

O Centro-Oeste foi a primeira região do país a finalizar a colheita da safrinha 2019/2020 de milho. Segundo dados do último relatório do ano da Aliança Agroeconômica, a região teve o segundo maior crescimento de área com relação a temporada anterior, de 9,1%.

No quesito produtividade e produção, o Centro-Oeste lidera com 53,9 milhões de toneladas, frente a 11,4 milhões de toneladas produzidas pelo segundo colocado, o Sul. Mato Grosso do Sul, porém, apresentou queda de 6,7% no rendimento da safrinha.

