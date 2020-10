ECONOMIA Cerca de 76% dos empresários da Capital esperam vender mais este ano no Dia das Crianças Pesquisa da ACICG mostra que presentes serão utilizados como compensação emocional ao impacto da pandemia para as crianças

5 OUT 2020 - 16h:21 Por Marcus Moura/CBN

Cerca de 76% dos empresários de Campo Grande esperam vender mais no Dia das Crianças deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo pesquisa realizada pela ACICG (Associação Comercial e Industrial de Campo Grande). Do total, 66% esperam uma alta de pelo menos 10%. Para 9% dos empresários, as vendas podem ter alta entre 11% e 50%.

Empresários dos segmentos vestuário, brinquedos, eletrônicos, calçados e outros foram ouvidos e, do público, mais de 30% pretendem fazer novas contratações. Dentro do grupo que sinalizou pela contratação, 30,19% afirmaram que pretendem contratar até cinco novos colaboradores. 47,9% dos entrevistados preveem vendas entre R$51 e R$100, mais e 35% esperam elevar esse valor para até R$200, e cerca 10% acreditam que os consumidores gastarão acima de R$200 em suas compras.

O presidente da ACICG, Renato Paniago, explica que o Dia das Crianças está entre as cinco datas comerciais de maior movimentação no comércio e neste ano, a comemoração deve ocorrer em casa. "Muitas pesquisas mostram que esse público infantil tem forte influência na decisão do consumo familiar no dia a dia e nesse momento de celebração não são apenas os pais que investem em presente para seus filhos, mas os avós, tios e padrinhos também. As crianças foram muito impactadas pelo isolamento social e o ato de presenteá-las acaba gerando momentos de entretenimento e bem-estar em família e, ao mesmo tempo, beneficia a economia", avalia Paniago.

A expectativa é que o maior movimento das compras deva acontecer mais próximo à data comemorativa, "mas há que se considerar que, devido à pandemia, uma parte das compras pode ter sido feita antecipadamente para evitar aglomerações, até mesmo com compras virtuais", esclarece Paniago. O presidente da entidade empresarial ainda reforça que ao ir às compras é importante que os consumidores sigam os protocolos de segurança. "O comércio está preparado para que as vendas sejam feitas de forma segura para o cliente, respeitando as recomendações de combate ao coronavírus. É essencial, também, que o consumidor se organize para não deixar para a última hora", complementa. (Com assessoria)