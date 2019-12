CULTURA Cérebro Edgar retomou espaço teatral esquecido há 15 anos Espetáculo do Grupo Teatral Falta Um voltou a ocupar Arena Helena Meireles

24 DEZ 2019 - 10h:33 Por Gabi Couto/CBN/Assessoria de Imprensa

O Teatro de Arena Helena Meireles da TVE Cultura MS voltou a ser ocupado após 15 anos sem ocupação do espaço. O espetáculo “Cérebro Edgar”, do grupo Teatral Falta Um, voltou a dar significado ao local no último final de semana. A CBN Campo Grande conversou com o autor do texto e diretor da peça, Tero Queiroz, que comentou a importância do evento.

CÉREBRO EDGAR – Desenvolvido em pesquisa do grupo durante três anos, o espetáculo conta a história de Edgar um homem apaixonado pelo dedão do pé, que tem sua liberdade acorrentada e cadeado ao próprio pé. Sua esposa para mantê-lo longe desse “amor impossível”, esconde as chaves, o homem desolado resolve enfrentar seus medos e agonias fazendo uma visita ao próprio cérebro, lugar onde é cercado e aprisionado, por seus sentimentos e convicções religiosas, Edgar agora busca a liberdade enfrentando seu próprio pensamento.

O elenco é formado por Alessandra Mathias, Dalton Flores, Hélio Ignácio, Igor Matheus, Leonardo Ribeiro, Nathalia Andrade, Triz Cindilla e próprio Tero Queiroz. Maquiagem: Triz Cindilla. Trilha Sonora: Bruno TGB; Exclamação Sonora For Beats. Fotografia do cartaz: Henrique Kawaminami. Iluminação: Ewerton Goulart. Produção geral: Alyadna Freitas, Silvia Cerqueira e Elisangela Cerqueira.

Mais informações no número (67) 99309-8172 – Instagram – @teatralfaltaum