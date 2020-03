EFEITO CORONA Cesta básica da Capital tem a maior alta do Brasil em março Em comparação com fevereiro, aumento foi de mais de 6%

31 MAR 2020 - 11h:29 Por Marcus Moura/CBN

Campo Grande teve a maior alta no preço da cesta básica entre todas as capitais pesquisadas pelo DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) em março. Reflexos da pandemia do novo coronavírus já podem ser sentidos nos valores cobrados pelos produtos nas gondolas dos supermercados. Confira mais na reportagem abaixo: