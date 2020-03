Cesta básica de Campo Grande teve a maior queda entre capitais Levantamento realizado pelo Dieese aponta que a cesta da Capital foi a que menos subiu em 12 meses

6 MAR 2020 - 10h:07 Por Marcus Moura/ CBN

Campo Grande teve a maior retração no preço da cesta básica entre as 17 capitais pesquisadas em fevereiro, segundo o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos). No mês, a queda foi de 2,75%. A cesta teve custo de R$ 454,40 , com redução de R$ 12,60 em relação a janeiro, o que a posiciona como a 11ª mais acessível.

Em relação ao mesmo período do ano passado, a variação foi de 1,54% para mais, menor entre as capitais. O custo da cesta familiar, que atende a dois adultos e duas crianças, foi de R$ 1.336,20, com redução de R$ 37,80 em relação a janeiro.

Para comprar uma cesta familiar, o trabalhador precisou desembolsar 1,28 vezes o salário-mínimo bruto, redução de 0,04 pontos percentuais na comparação com o mês passado. No caso do líquido, que já vem com descontos como: contribuição INSS e vale transporte, a cesta básica simples, para uma pessoa, comprometeu 46,33% da renda do trabalhador.

Quem recebeu um salário-mínimo no mês passado precisou trabalhar 93 horas e 46 minutos, 3 horas e 13 minutos a menos em relação a janeiro. O Dieese observou dez baixas e duas altas. O único produto que não variou foi o açúcar cristal. A batata (+11,26%) e o pãozinho francês (+0,27%) tiveram alta e o preço médio ficou em R$ 2,57 e R$ 11,13, respectivamente.

Baixaram de preços o tomate (-8,33%), a banana (-7,47%), cujo preço médio passou de R$ 7,23, em janeiro, para R$ 6,69, em fevereiro. O feijão carioquinha (-6,02%), o óleo de soja (-3,17%), a carne bovina (-2,93%), o leite (-2,14%), a farinha de trigo (-1,39%), a manteiga (-0,76%), o arroz (-0,70%) e o café (-0,58%).

A queda no preço da banana não foi suficiente para neutralizar a alta de 27,68% acumulada nos últimos 12 meses. O mesmo cenário se repete na carne bovina, que tem encarecimento acumulado em 18,83%. No mesmo período, além da batata, feijão (-41,01%), Tomate (-25,78%) e Café (-9,57%) apresentaram retração de preços no período.