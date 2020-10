SHOW Chalana de Prata e Gilson Espíndola fazem live no Parque das Nações Evento que seria presencial vai ser transmitido pelas redes sociais da Fundação de Cultura de MS

9 OUT 2020 - 13h:30 Por Thais Cintra/ CBN

Em comemoração aos 43 anos de Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado, em parceria com a sua Fundação de Cultura, realiza no próximo dia 11 de outubro show online (live) com o grupo Chalana de Prata e participação especial de Geraldo Espíndola. O show será realizado na Concha Acústica Helena Meirelles e transmitido ao vivo, a partir das 19 horas, pelas redes sociais da Fundação de Cultura de MS.

A princípio o show seria realizado com público presencial, sendo tomadas todas as medidas de biossegurança, mas a Fundação de Cultura decidiu transmitir o show ao vivo pelas redes sociais como forma de precaução para evitar uma possível aglomeração na Concha Acústica devido ao feriado prolongado.

A diretora da Fundação de Cultura de MS, Mara Caseiro, afirma estar muito feliz em realizar este show em comemoração ao aniversário do Estado. “Escolhemos essa data em que comemoramos os 43 anos do Estado de Mato Grosso do Sul para trazer esse show da Chalana de Prata para que as pessoas possam ter um pouco de lazer, cultura e alegria, mesmo de forma online. A cultura precisa continuar viva, esse é um dia especial para comemorarmos isso!”

A gestora da Concha Acústica Helena Meirelles, Wanda Brito, afirma esse para este evento comemorativo aos 43 anos da criação de MS é um prazer receber o Chalana de Prata. A concha passou por uma reforma interna para melhor recebermos os artistas. Estamos à espera de um show maravilhoso!”

Karina Medeiros de Lima - Assessoria do Governo do Estado