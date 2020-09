SOS Chamas continuam e operação de guerra é montada no Pantanal Insitituo do Homem Pantaneiro acredita que apenas uma chuva forte apaga os fogos

25 SET 2020 - 14h:03 Por Gabi Couto/CBN

Os incêndios florestais no Pantanal continuam e uma verdadeira operação de guerra contra o fogo na maior planície alagada do planeta está sendo montada para tentar conter as chamas.