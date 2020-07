ELEIÇÕES UFMS Chapa 2 quer manter projeto de expansão Atual reitor, Marcelo Turine, quer consolidar a UFMS como referência na educação

1 JUL 2020 - 12h:20 Por Ginez Cesar/Ingrid Rocha

Candidato à reeleição para reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), o atual reitor Marelo Turine foi o entrevistado nesta quarta-feira (1). As eleições na federal serão no dia 17 de julho e ocorrerão totalmente online por conta da pandemia do novo coronavírus. Cinco chapas estão concorrente e Turine compõe a chapa 2 com a professora Camila Ítavo, candidata à vice-reitora.

"Ousamos sonhar e melhorarmos o posicionamento da nossa universidade nos rankings nacionais e internacionais, aumentando a qualidade e a visibilidade da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação da UFMS" disse Turine ao destacar que uma das missões nos próximos anos é continuar ampliando o número de alunos, democratizando o ensino superior, sem abrir mão da qualidade e das novas tecnologias. Confira a entrevista completa: