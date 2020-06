ELEIÇÕES UFMS Chapa 5 quer protagonizar UFMS como referência em Educação Candidata Lidia Maria Ribas destaca Gestão, Governança e Empreendedorismo como tripé da campanha

30 JUN 2020 - 12h:50 Por Redação/CBN

A semana de entrevistas com os candidatos à reitoria da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) já iniciou na CBN Campo Grande. Nesta terça-feira (30) foi a vez da candidata à gestão de 2020, a professora Lídia Maria Ribas da chapa 5. Com o tema “Eficiência e Inovação” a docente diz que é necessário dar protagonismo à universidade a partir do desenvolvimento regional que está inserido no contexto nacional.

Na vice-reitoria está o professor Dr. Günter Hans Filho, do curso de Medicina UFMS, que reforça nas propostas da chapa a valorização da Saúde. Segundo Lídia, três grandes bases sustentam o conselho: Gestão, Governança e Empreendedorismo, que só funcionam se houver união entres todos do meio acadêmico. “A cidadania ativa exige o exercício da diversidade como base da nossa força”, pontuou. Confira a entrevista completa: