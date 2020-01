VIAGEM DE SABORES Chef Paulo Machado lança canal do Youtube Primeira receita é do frango com ameixa e cebola

7 JAN 2020 - 11h:00 Por Ingrid Rocha/CBN

Chef Paulo Machado lança canal do Youtube - Foto: Divulgação O chef Paulo Machado está lançando um canal no Youtube cheio de dicas gastronômicas. A primeira receita é de um frango com ameixa e cebola. Na coluna Viagem de Sabores desta terça-feira (07), o chef dá os detalhes sobre esta novidade. Ouça: Conheça o canal: https://www.youtube.com/channel/UCxg6pvnFk5cFgmJWw-4I8eQ

Deixe seu Comentário