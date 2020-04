NOVO CORONAVÍRUS Chefe de gabinete de Jamilson Name testa positivo para Covid-19 Parlamentar realizou teste e resultado deu negativo para a doença. Equipe de assessores também passou por testagem e cumpre isolamento.

29 ABR 2020 - 10h:53 Por Loraine França

A assessoria do deputado estadual Jamil Name (sem partido) confirmou que o chefe de gabinete do parlamentar, Darci Calado, testou positivo para Covid-19. A informação foi repassada pela presidência da casa em sessão nesta quarta-feira (29), mas o nome do funcionário e do deputado não foram divulgados. Após apuração, a CBN confirmou que se tratava do chefe de gabinete de Name.

O deputado informou que testou negativo para a doença.

