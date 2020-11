AGRONEGÓCIO Chegada do fim do ano movimenta mercado pecuário Mês de novembro começou com preços aquecidos na bovinocultura

4 NOV 2020 - 13h:35 Por Éder Campos/Giovanna Dauzacker

Foto: Arquivo Novembro começou com preços aquecidos na pecuária de corte, tendo possibilidade de aumento ao longo da semana. O mercado segue aquecido em razão da menor oferta de animais terminados. Além disso, as exportações estão em alta e o consumo interno tende a aumentar com a chegada do fim do ano. Saiba mais: jpnews · Chegada do fim do ano movimenta mercado pecuário

