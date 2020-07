SAÚDE Chegou a hora de "endurecer medidas contra a covid", afirma Geraldo Em entrevista a CBN o secretário disse só ver saída da pandemia com medidas mais duras

29 JUL 2020 - 12h:30 Por Isabelly Melo

Em entrevista a Rádio CBN Campo Grande na manhã desta quarta-feira (29) o secretário estadual de saúde, Geraldo Resende, falou sobre a situação do Estado e de Campo Grande em relação aos casos de covid-19, que tem crescido principalmente na capital. Para Geraldo, só será possível sair da situação atual com medidas mais rígidas por parte da prefeitura.

O secretário ainda abordou a questão da imunidade de rebanho, defendida pelo ex-ministro Ricardo Barros no CBN em Ação Live 2020 na última terça-feira (28), mas que na visão de Resende não é uma atitude sábia, “Nenhum país do mundo adotou a tese da imunidade de rebanho. Com a teoria da imunidade de rebanho teríamos o cenário dantesco da escolha de quem deveria ser salvo, ou não. Não teríamos tenho hábil para habilitar novos leitos de UTI”, afirmou o secretário. Confira a entrevista completa: