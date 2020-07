ECONOMIA China suspende compra de frangos abatidos pela BRF em Dourados Planta abate cerca de 130 mil aves por dia e tem 1.500 funcionários empregados

30 JUL 2020 - 08h:47 Por Marcus Moura/CBN

A China suspendeu a compra de frangos abatidos no frigorífico da BRF em Dourados. Mesmo sem esclarecer o real motivo, no mercado financeiro a especulação seria por conta da pandemia do novo coronavírus e o medo de uma reinfecção em massa no país. A planta tem 1.500 funcionários e abate cerca de 130 mil aves por dia. Confira: