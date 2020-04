EFEITO CORONA Chineses diminuem compra de celulose e exportações caem 5,2% Queda é reflexo da pandemia do novo coronavírus, segundo Radar Industrial da Fiems

14 ABR 2020 - 15h:29 Por Marcus Moura/CBN

Com a diminuição da compra de celulose feita pela China, as exportações de produtos industrializados de Mato Grosso do Sul caíram 5,2% no acumulado de janeiro a março deste ano. De acordo com o coordenador da Unidade de Economia, Estudos e Pesquisas da Fiems, Ezequiel Resende, essa redução é resultado da adoção de medidas de restrição a circulação e concentração de pessoas no naquele país por conta da pandemia da Covid-19, ocasionando uma forte redução do nível de atividade econômica. Ouça mais: