VIAGEM DE SABORES Chipa da Dona Teresa do Pantanal da Nhecolândia Chef Paulo Machado está no Pantanal conhecendo um pouco mais da região

14 JAN 2020 - 12h:25 Por Ingrid Rocha/CBN

A coluna Viagem de Sabores desta terça-feira (14) é direto do Pantanal. O chef Paulo Machado foi convidado por sua amiga Carol Lima, para conhecer com mais detalhes as comitivas na região. Na oportunidade o chef aprendeu a receita da chipa da Dona Teresa. Confira: